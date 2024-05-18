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БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл, №1 - Запорожье (715374) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
294,15
Экономия: -71,53 грн
222,62 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
270,69
Экономия: -64,25 грн
206,44 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
231,00 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
284,99
Экономия: -46,68 грн
238,31 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (26)
285,00
Экономия: -51,00 грн
234,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
310,10
Экономия: -87,40 грн
222,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
277,99
Экономия: -39,68 грн
238,31 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
272,98
Экономия: -31,82 грн
241,16 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
244,86 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
275,62
Экономия: -45,90 грн
229,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
259,62
Экономия: -33,77 грн
225,85 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
268,10
Экономия: -28,00 грн
240,10 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
291,46
Экономия: -69,04 грн
222,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
260,26
Экономия: -37,42 грн
222,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
282,84
Экономия: -60,21 грн
222,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
275,51
Экономия: -45,79 грн
229,72 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
271,99
Экономия: -33,68 грн
238,31 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
313,90
Экономия: -73,80 грн
240,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
242,55 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
299,00
Экономия: -65,00 грн
234,00 грн