Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияБАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХЦены в аптеках

БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (715374) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
285,63
Экономия: -74,05 грн
211,58 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
277,87
Экономия: -66,29 грн
211,58 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
264,80
Экономия: -24,70 грн
240,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (3)
339,60
Экономия: -116,90 грн
222,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
288,34
Экономия: -62,92 грн
225,42 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3)
281,90
Экономия: -41,80 грн
240,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
276,99
Экономия: -38,68 грн
238,31 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
320,40
Экономия: -80,30 грн
240,10 грн
Аптека социальных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
240,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (3)
316,50
Экономия: -76,40 грн
240,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
336,50
Экономия: -96,40 грн
240,10 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
268,74
Экономия: -39,02 грн
229,72 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
313,90
Экономия: -73,80 грн
240,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
247,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
298,74
Экономия: -86,40 грн
212,34 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
267,99
Экономия: -29,68 грн
238,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
284,99
Экономия: -73,09 грн
211,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
263,70
Экономия: -23,60 грн
240,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
281,82
Экономия: -70,02 грн
211,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
276,97
Экономия: -53,45 грн
223,52 грн