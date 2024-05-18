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БАЗУКА ПЛЮЩ эликсир флакон 120 мл, №1 - Запорожье (715381) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
293,10
Экономия: -70,79 грн
222,31 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
270,69
Экономия: -62,61 грн
208,08 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
231,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (12)
285,00
Экономия: -51,00 грн
234,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
220,37 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
313,90
Экономия: -91,50 грн
222,40 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
233,71 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
272,98
Экономия: -31,82 грн
241,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
244,86 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
277,71
Экономия: -54,90 грн
222,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
271,15
Экономия: -53,44 грн
217,71 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
287,40
Экономия: -46,20 грн
241,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
297,67
Экономия: -82,06 грн
215,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
264,37
Экономия: -41,54 грн
222,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
231,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
295,10
Экономия: -79,49 грн
215,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
282,84
Экономия: -67,49 грн
215,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
275,51
Экономия: -18,90 грн
256,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
231,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
313,90
Экономия: -72,70 грн
241,20 грн