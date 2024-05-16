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БАЗУКА ПЛЮЩ эликсир флакон 120 мл, №1 - Киев (715381) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 827 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (7)
320,40
Экономия: -98,00 грн
222,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
320,40
Экономия: -98,00 грн
222,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
190,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
196,09 грн
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
233,64 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (4)
316,50
Экономия: -94,10 грн
222,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
231,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
224,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
225,89 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
365,70
Экономия: -88,79 грн
276,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
320,40
Экономия: -98,00 грн
222,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
316,50
Экономия: -94,10 грн
222,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (2)
269,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 33 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (2)
320,40
Экономия: -98,00 грн
222,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (5)
339,60
Экономия: -117,20 грн
222,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
276,89
Экономия: -50,34 грн
226,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
210,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (4)
320,40
Экономия: -98,00 грн
222,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
226,77 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
343,50
Экономия: -121,10 грн
222,40 грн