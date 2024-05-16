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БАЗУКА ПЛЮЩ эликсир флакон 120 мл, №1 - Харьков (715381) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
268,73
Экономия: -23,68 грн
245,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
225,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
257,73 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
270,32
Экономия: -60,18 грн
210,14 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
222,17 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
223,38 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
320,40
Экономия: -98,00 грн
222,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
222,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
205,88 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
231,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
266,87
Экономия: -17,40 грн
249,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
204,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
221,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
280,54
Экономия: -80,58 грн
199,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
250,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
211,76 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
212,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
228,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
221,90 грн