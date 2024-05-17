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ABCDERM ШАМПУНЬ 200 мл, №1 - Запорожье (645304) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
521,21
Экономия: -19,61 грн
501,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
643,00
Экономия: -90,00 грн
553,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
525,58
Экономия: -23,98 грн
501,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
518,05
Экономия: -16,45 грн
501,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
519,96
Экономия: -18,36 грн
501,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
523,67
Экономия: -22,07 грн
501,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
525,63
Экономия: -24,03 грн
501,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (2)
526,73
Экономия: -25,13 грн
501,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
520,61
Экономия: -19,01 грн
501,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 72
Всего: упаковка (1)
533,80
Экономия: -32,20 грн
501,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
607,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
517,20
Экономия: -15,60 грн
501,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
602,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (1)
536,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
603,44 грн