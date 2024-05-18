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БАЗУКА ИНТЕНС эликсир флакон 120 мл, №1 - Запорожье (715378) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
265,11
Экономия: -14,49 грн
250,62 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
306,99
Экономия: -45,97 грн
261,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (25)
312,00
Экономия: -55,00 грн
257,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
244,34 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
343,70
Экономия: -97,10 грн
246,60 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
299,99
Экономия: -38,97 грн
261,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
277,86
Экономия: -12,19 грн
265,67 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
271,25 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
261,75
Экономия: -11,13 грн
250,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
257,23
Экономия: -13,18 грн
244,05 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4)
293,60
Экономия: -29,90 грн
263,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
279,94
Экономия: -36,84 грн
243,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
326,17
Экономия: -82,18 грн
243,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
264,65
Экономия: -14,03 грн
250,62 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
294,99
Экономия: -33,97 грн
261,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
246,89 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (3)
343,70
Экономия: -80,00 грн
263,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
265,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
260,19
Экономия: -9,57 грн
250,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
319,18
Экономия: -40,86 грн
278,32 грн