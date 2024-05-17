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БАЗУКА ИНТЕНС эликсир флакон 120 мл, №1 - Львов (715378) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеке
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
276,09
Экономия: -2,96 грн
273,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
288,89
Экономия: -64,37 грн
224,52 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
293,99
Экономия: -32,97 грн
261,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (3)
281,45 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
276,60 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
278,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
376,20
Экономия: -129,60 грн
246,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
281,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (4)
330,99
Экономия: -69,97 грн
261,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
322,99
Экономия: -61,97 грн
261,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
281,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
280,66
Экономия: -29,29 грн
251,37 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
350,90
Экономия: -104,30 грн
246,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
304,71
Экономия: -79,96 грн
224,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
281,45 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -26,97 грн
261,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
350,99
Экономия: -89,97 грн
261,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
281,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
314,99
Экономия: -53,97 грн
261,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
376,99
Экономия: -115,97 грн
261,02 грн