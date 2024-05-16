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АСК-Тева таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер, №30 - Харьков (676703) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 376 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
36,78 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
30,15 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
36,50
Экономия: -9,15 грн
27,35 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
35,94 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
36,69 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
29,29 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3), блистер (1)
35,98
Экономия: -9,28 грн
26,70 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (7)
29,31 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
30,67 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
31,26 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
34,60
Экономия: -4,00 грн
30,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
28,68 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
34,60
Экономия: -1,20 грн
33,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
32,40
Экономия: -1,64 грн
30,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
29,45 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
36,84 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
31,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
35,46
Экономия: -7,91 грн
27,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
35,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (5)
33,95 грн