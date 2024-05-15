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АСК-Тева таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (676703) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 286 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (13), блистер (1)
36,49
Экономия: -7,03 грн
29,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (11)
35,29
Экономия: -5,83 грн
29,46 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (6)
34,60
Экономия: -1,20 грн
33,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), блистер (2)
34,60
Экономия: -4,00 грн
30,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (7)
36,28
Экономия: -6,88 грн
29,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (4), блистер (1)
34,60
Экономия: -1,20 грн
33,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
30,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
33,70
Экономия: -2,94 грн
30,76 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
34,60
Экономия: -1,20 грн
33,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
34,60
Экономия: -1,20 грн
33,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (6)
34,72
Экономия: -5,35 грн
29,37 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
34,60
Экономия: -1,20 грн
33,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (3)
31,97 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (21)
35,18
Экономия: -5,81 грн
29,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (11)
36,99
Экономия: -7,60 грн
29,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (8)
34,67
Экономия: -3,91 грн
30,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5), блистер (1)
36,20
Экономия: -6,83 грн
29,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (4)
30,15 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6), блистер (1)
34,60
Экономия: -1,20 грн
33,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (2)
36,07
Экономия: -6,70 грн
29,37 грн