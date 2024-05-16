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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ИММУН леденцы, №6 - Харьков (701626) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
96,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -12,29 грн
87,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
87,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: леденцы (2)
94,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: леденцы (4)
88,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (2)
91,02 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: леденцы (2)
86,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Донец, ул. Спортивная, 28-А
Всего: леденцы (4)
122,50
Экономия: -34,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Балаклея, пл. Казмирука, 11
Всего: упаковка (1)
127,50
Экономия: -39,80 грн
87,70 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: леденцы (5)
91,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -19,29 грн
87,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (2)
102,50
Экономия: -14,80 грн
87,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
95,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: леденцы (5)
91,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
88,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (1)
89,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
83,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
95,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
91,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
95,85
Экономия: -8,15 грн
87,70 грн