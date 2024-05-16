АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ИММУН леденцы, №6 - Харьков (701626) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Мед-сервис
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Всего: леденцы (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Мед-сервис
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Всего: леденцы (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Эконом аптека
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Всего: леденцы (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Подорожник
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Всего: леденцы (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Донец, ул. Спортивная, 28-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Балаклея, пл. Казмирука, 11
Городская семейная аптека
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Всего: леденцы (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Мед-сервис
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Всего: леденцы (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16