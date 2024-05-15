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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ИММУН леденцы, №6 - Днепр (Днепропетровск) (701626) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
91,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: леденцы (4)
89,12
Экономия: -5,65 грн
83,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -15,29 грн
87,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
87,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: леденцы (3)
98,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: леденцы (3)
90,30
Экономия: -4,24 грн
86,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -22,80 грн
87,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (2), леденцы (2)
89,90
Экономия: -3,52 грн
86,38 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -12,29 грн
87,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: леденцы (2)
87,08
Экономия: -3,61 грн
83,47 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1), леденцы (4)
90,42
Экономия: -2,69 грн
87,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: леденцы (1)
88,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
91,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -21,80 грн
87,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (2), леденцы (6)
79,16
Экономия: -2,92 грн
76,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (2)
100,31 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ломаная, 2
Всего: леденцы (3)
100,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
90,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
92,39
Экономия: -4,66 грн
87,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: леденцы (5)
88,54 грн