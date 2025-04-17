Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
86,55
Экономия при брони: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
100.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
114.2 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
126.2 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
155,35
Экономия при брони: -4,66 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
138.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
152.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
86,55
Экономия при брони: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
165.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
167.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Боярка, ул. Магистральная, 40
178.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
179.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
179.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Гореничи, ул. Столичная, 1
181.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
184.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
185.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
186.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
186.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
186.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн