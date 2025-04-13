Киев (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Киев
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
155,35
Экономия при брони: -4,66 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
86,55
Экономия при брони: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
155,35
Экономия при брони: -4,66 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
6.0 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
155,35
Экономия при брони: -4,66 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Оболонский, 19
7.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Березнева, 12-А
7.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
7.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здолбуновская, 4
7.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
86,55
Экономия при брони: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
155,35
Экономия при брони: -4,66 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
7.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Киев, пер. Финский, 3
7.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн