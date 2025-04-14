Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
7.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
12.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
86,55
Экономия при брони: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
307.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
343.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
380.0 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
380.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
380.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
386.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
390.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
391.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
392.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
393.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
400.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
86,55
Экономия при брони: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
400.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
401.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
401.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Будь здоров
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
402.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
402.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
403.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,55
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,80
Экономия при брони: -5,03 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
403.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
86,55
Экономия при брони: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
155,35
Экономия при брони: -4,66 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
403.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л №1
Торговый Дом Донат
93,52
Экономия при брони: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л №1
Торговый Дом Донат
167,77
Экономия при брони: -5,03 грн