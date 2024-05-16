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АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT"Цены в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 0.5 л, №1 - Харьков (727766) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (12)
77,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (1)
74,00 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
77,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
77,50 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (15)
84,25
Экономия: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (16)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (10)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (10)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (11)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (5)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (10)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (2)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (7)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (9)
84,25
Экономия: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (7)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (7)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (15)
84,25
Экономия: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (24)
84,25
Экономия: -2,53 грн
81,72 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (12)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (11)
84,25
Экономия: -2,53 грн
81,72 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (3)
84,25
Экономия: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (19)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (10)
84,25
Экономия: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (22)
84,25
Экономия: -2,53 грн
81,72 грн