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АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT"Цены в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л, №1 - Харьков (692255) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (2)
132,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (15)
133,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (4)
133,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
133,50 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (18)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (24)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (11)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (14)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (10)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (2)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (7)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (2)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (18)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (9)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (16)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (4)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (13)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (10)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (6)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (10)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (6)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (10)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (13)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн