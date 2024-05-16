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Алкарнит сироп 100 мл, №1 - Харьков (713293) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
356,30 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
423,28
Экономия: -53,77 грн
369,51 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
406,44
Экономия: -33,37 грн
373,07 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
408,32 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
409,90 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
419,99
Экономия: -56,96 грн
363,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
424,07
Экономия: -51,35 грн
372,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
408,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
424,01
Экономия: -32,43 грн
391,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
404,18 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
411,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
391,51 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
409,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
444,81
Экономия: -53,23 грн
391,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
439,97
Экономия: -48,39 грн
391,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
410,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
412,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
384,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
355,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
411,15
Экономия: -24,15 грн
387,00 грн