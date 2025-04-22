Киев (адрес не указан)
Доступно в 300 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
545,30
Экономия при брони: -67,20 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
501,11
Экономия при брони: -40,98 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
545,40
Экономия при брони: -67,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
497,80
Экономия при брони: -56,77 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
553,90
Экономия при брони: -30,81 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
497,97
Экономия при брони: -29,87 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
504,35
Экономия при брони: -23,47 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
545,40
Экономия при брони: -67,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
494,22
Экономия при брони: -19,15 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
485,18
Экономия при брони: -25,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
498,47
Экономия при брони: -50,91 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
545,40
Экономия при брони: -67,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
501,95
Экономия при брони: -42,36 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
559,77
Экономия при брони: -36,18 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
542,92
Экономия при брони: -20,23 грн