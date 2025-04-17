Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
508,60
Экономия при брони: -36,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
555,60
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
558,53
Экономия при брони: -92,54 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
555,60
Экономия при брони: -83,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
495,17
Экономия при брони: -70,42 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
555,60
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
497,13
Экономия при брони: -74,89 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
507,67
Экономия при брони: -74,72 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
541,08
Экономия при брони: -57,25 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
523,50
Экономия при брони: -50,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
540,66
Экономия при брони: -58,97 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
494,46
Экономия при брони: -18,99 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
555,60
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
539,88
Экономия при брони: -58,88 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
533,60
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
498,86
Экономия при брони: -73,98 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель 30 г №1
Красная звезда
523,50
Экономия при брони: -50,90 грн