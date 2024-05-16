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Бессмертника песчаного цветки цветки 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Харьков (22157) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
65,46 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
76,46
Экономия: -11,08 грн
65,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
77,12
Экономия: -14,35 грн
62,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
78,50
Экономия: -11,67 грн
66,83 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
69,55 грн
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Закрыто Открывается через 48 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
74,15
Экономия: -6,71 грн
67,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
79,59
Экономия: -18,88 грн
60,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -10,67 грн
66,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
82,24
Экономия: -20,42 грн
61,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 48 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (3)
80,58
Экономия: -12,06 грн
68,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
76,70
Экономия: -26,84 грн
49,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
52,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
74,58
Экономия: -6,56 грн
68,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
69,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
77,97
Экономия: -28,09 грн
49,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 18 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
76,57
Экономия: -13,80 грн
62,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,16 грн
66,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
82,08
Экономия: -19,47 грн
62,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (3)
74,60
Экономия: -7,14 грн
67,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
76,36
Экономия: -8,61 грн
67,75 грн