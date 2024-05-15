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Бессмертника песчаного цветки цветки 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Днепр (Днепропетровск) (22157) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
79,56
Экономия: -24,14 грн
55,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
77,98
Экономия: -22,56 грн
55,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
79,22
Экономия: -11,57 грн
67,65 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (7)
75,99
Экономия: -9,16 грн
66,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
75,67
Экономия: -15,65 грн
60,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (3)
69,55 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
76,78
Экономия: -17,34 грн
59,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
84,21
Экономия: -24,77 грн
59,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
78,50
Экономия: -11,67 грн
66,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
80,31
Экономия: -20,29 грн
60,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
59,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
79,06
Экономия: -19,02 грн
60,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
76,88
Экономия: -18,66 грн
58,22 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
76,98
Экономия: -17,54 грн
59,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
77,06
Экономия: -17,62 грн
59,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (2)
65,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
76,92
Экономия: -24,01 грн
52,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
69,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
81,66
Экономия: -23,44 грн
58,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
82,15
Экономия: -23,93 грн
58,22 грн