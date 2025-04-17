Вазавитал нейро (Vasavital neuro)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
430,09
Экономия при брони: -53,19 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
274,14
Экономия при брони: -29,55 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -38,60 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
410,90
Экономия при брони: -44,20 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
137,24
Экономия при брони: -14,76 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
428,13
Экономия при брони: -52,65 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
287,74
Экономия при брони: -37,44 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -38,60 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
421,08
Экономия при брони: -44,36 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
423,75
Экономия при брони: -47,03 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -38,60 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
432,14
Экономия при брони: -52,69 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
419,09
Экономия при брони: -71,05 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -38,60 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
270,34
Экономия при брони: -25,75 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -38,60 грн