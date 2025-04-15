Киев
Вазавитал нейро (Vasavital neuro)

Вазавитал нейро (Vasavital neuro)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 202 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
395,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
140,60
Экономия при брони: -7,96 грн
132,64 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
358,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,70
Экономия при брони: -41,90 грн
363,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
311,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
410,90
Экономия при брони: -47,10 грн
363,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -41,50 грн
363,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
285,76
Экономия при брони: -36,81 грн
248,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
426,10
Экономия при брони: -52,63 грн
373,47 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
427,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -41,50 грн
363,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
137,27
Экономия при брони: -15,76 грн
121,51 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
427,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
408,10
Экономия при брони: -44,30 грн
363,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
411,00
Экономия при брони: -47,20 грн
363,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
347,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
281,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,70
Экономия при брони: -41,90 грн
363,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -41,50 грн
363,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
410,80
Экономия при брони: -47,00 грн
363,80 грн
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