Вазавитал нейро (Vasavital neuro)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
395,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
432,09
Экономия при брони: -55,37 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
364,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
434,15
Экономия при брони: -40,07 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
424,24
Экономия при брони: -47,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
427,11
Экономия при брони: -50,04 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
426,14
Экономия при брони: -49,42 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
433,07
Экономия при брони: -86,11 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
423,83
Экономия при брони: -47,11 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
410,80
Экономия при брони: -50,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
429,54
Экономия при брони: -52,82 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
422,86
Экономия при брони: -46,14 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
410,90
Экономия при брони: -50,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
428,49
Экономия при брони: -51,77 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
364,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Вазавитал® Нейро капсулы №30
Украинская фармацевтическая компания
405,30
Экономия при брони: -45,00 грн