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Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Запорожье (598780) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
1320,00
Экономия: -79,00 грн
1241,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (10)
1320,00
Экономия: -79,00 грн
1241,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
1460,00
Экономия: -219,00 грн
1241,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
1349,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5), ампула (4)
1482,24
Экономия: -206,54 грн
1275,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), ампула (8)
1491,97
Экономия: -228,11 грн
1263,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор для инъекций (2)
1202,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1390,74
Экономия: -145,07 грн
1245,67 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1320,00
Экономия: -79,00 грн
1241,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
1340,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
1320,00
Экономия: -79,00 грн
1241,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: ампула (4)
1421,40
Экономия: -174,40 грн
1247,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
1390,74
Экономия: -145,07 грн
1245,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (2)
1372,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (8)
1475,19
Экономия: -210,62 грн
1264,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1345,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: раствор для инъекций (1)
917,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1473,07
Экономия: -262,62 грн
1210,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), ампула (7)
1465,32
Экономия: -217,71 грн
1247,61 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), ампула (8)
1421,40
Экономия: -156,00 грн
1265,40 грн