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Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер, №28 - Одесса (552573) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
509,41
Экономия: -20,91 грн
488,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
497,06
Экономия: -20,26 грн
476,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (21)
552,05
Экономия: -33,01 грн
519,04 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
575,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
406,66
Экономия: -15,26 грн
391,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
487,38
Экономия: -22,06 грн
465,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
563,94
Экономия: -28,94 грн
535,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
575,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
575,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
575,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
575,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Катеринополь, ул. Соборная, 47
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
575,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
575,70 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
575,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
620,00
Экономия: -82,80 грн
537,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
575,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка Вторая, ул. Перспективная, 50
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
575,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
575,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
575,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
575,70 грн