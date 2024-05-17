Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер, №28 - Одесса (552573) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
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Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (21)
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Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Подорожник
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Вийтовка, ул. Соборная, 77
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
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Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
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Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
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Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
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Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
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Тальное, ул. Соборная, 20
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Катеринополь, ул. Соборная, 47
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
Ощад аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 12
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка Вторая, ул. Перспективная, 50
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 7
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Наличие на 2024-05-21 - 12:00