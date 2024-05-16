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Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер, №28 - Киев (552573) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
557,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
561,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
559,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
494,28
Экономия: -21,87 грн
472,41 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
618,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: блистер (3)
560,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
552,09
Экономия: -17,38 грн
534,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (2)
524,53
Экономия: -30,52 грн
494,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
528,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
Всего: упаковка (1)
618,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (14)
577,72
Экономия: -31,00 грн
546,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
576,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
576,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
576,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
576,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
576,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
576,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
576,70 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Мошны, ул. Спасо-Преображенская, 58
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
576,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
576,70 грн