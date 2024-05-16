Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер, №28 - Киев (552573) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Киев, пл. Вокзальная, 1
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Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
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Бровары, ул. Героев Украины, 1
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Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (14)
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Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 16:00
Мошны, ул. Спасо-Преображенская, 58
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00