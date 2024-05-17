Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫРазличные вещества, влияющие на пищеварительную систему и метаболизмКислота тиоктоваяБерлитион® 600 ЕДЦены в аптеках

Берлитион® 600 ЕД концентрат для раствора для инфузий 600 ЕД ампула 24 мл, №5 - Одесса (92267) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
758,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
788,10
Экономия: -23,10 грн
765,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), ампула (2)
901,07
Экономия: -128,29 грн
772,78 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
795,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
766,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
784,69
Экономия: -49,69 грн
735,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
797,99
Экономия: -63,76 грн
734,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: ампула (3)
757,95 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
740,70 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
781,60 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
846,62
Экономия: -78,04 грн
768,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
848,01
Экономия: -76,65 грн
771,36 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
847,99
Экономия: -113,76 грн
734,23 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
875,44
Экономия: -95,66 грн
779,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: концентрат для раствора для инфузий (3)
824,92
Экономия: -68,21 грн
756,71 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
714,89 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
725,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1057,90
Экономия: -301,60 грн
756,30 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
784,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2), ампула (2)
824,87
Экономия: -45,09 грн
779,78 грн