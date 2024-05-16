Берлитион® 600 ЕД концентрат для раствора для инфузий 600 ЕД ампула 24 мл, №5 - Харьков (92267) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 223 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: ампула (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2), ампула (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: ампула (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
Подробнее
Всего: концентрат для раствора для инфузий (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: ампула (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Экономная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 48 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Аптека копейка
Подробнее
Всего: концентрат для раствора для инфузий (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2), ампула (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (3)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82