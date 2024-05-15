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Берлитион® 600 ЕД концентрат для раствора для инфузий 600 ЕД ампула 24 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (92267) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
781,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
782,91
Экономия: -30,91 грн
752,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
781,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
804,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
829,99
Экономия: -98,92 грн
731,07 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3), ампула (2)
1003,60
Экономия: -258,90 грн
744,70 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), ампула (1)
914,60
Экономия: -169,90 грн
744,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
840,26
Экономия: -96,72 грн
743,54 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
825,14
Экономия: -69,26 грн
755,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
781,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: концентрат для раствора для инфузий (1)
763,99
Экономия: -32,92 грн
731,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
866,25
Экономия: -80,06 грн
786,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
714,04 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (3)
867,70
Экономия: -123,00 грн
744,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
781,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), ампула (2)
852,48
Экономия: -64,04 грн
788,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: концентрат для раствора для инфузий (3)
850,00
Экономия: -94,76 грн
755,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (4)
856,25
Экономия: -84,45 грн
771,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
714,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
849,96
Экономия: -77,66 грн
772,30 грн