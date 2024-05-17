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Адемта лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон с растворителем 5 контурная ячейковая упаковка, №5 - Запорожье (540230) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (4)
301,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Братское, ул. Воронина, 39
Всего: флакон с растворителем (3)
938,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 11
Всего: флакон с растворителем (1)
848,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е
Всего: упаковка (3)
1022,37
Экономия: -2,94 грн
1019,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
925,39
Экономия: -4,79 грн
920,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (2)
923,61 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом