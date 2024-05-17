К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вольнянск, ул. Соборная, 6-А Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (4) 301,50 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Братское, ул. Воронина, 39 Всего: флакон с растворителем (3) 938,90 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Героев Украины, 11 Всего: флакон с растворителем (1) 848,60 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е Всего: упаковка (3) 1022,37 Экономия: -2,94 грн 1019,43 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Коломыя, пл. Рынок, 21 Всего: упаковка (1) 925,39 Экономия: -4,79 грн 920,60 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 07:45 График работы Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г Всего: упаковка (2) 923,61 грн Забронировать