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Адемта лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон с растворителем 5 контурная ячейковая упаковка, №5 - Днепр (Днепропетровск) (540230) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (4)
301,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Братское, ул. Воронина, 39
Всего: флакон с растворителем (3)
938,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 11
Всего: флакон с растворителем (1)
848,60 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (3)
969,00
Экономия: -48,45 грн
920,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е
Всего: упаковка (3)
1027,94
Экономия: -12,60 грн
1015,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
932,02 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (2)
912,58
Экономия: -3,04 грн
909,54 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом