Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
666,70
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
680,02
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
694,56
Экономия при брони: -34,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
641,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
674,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
685,94
Экономия при брони: -26,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
451,36
Экономия при брони: -21,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
700,77
Экономия при брони: -38,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
686,76
Экономия при брони: -36,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
695,09
Экономия при брони: -35,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
226,44
Экономия при брони: -13,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
240,58
Экономия при брони: -12,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
472,41
Экономия при брони: -39,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
462,91
Экономия при брони: -29,78 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
641,00
Экономия при брони: -3,00 грн