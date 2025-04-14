Одесса (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
697,80
Экономия при брони: -29,16 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
667,40
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
704,86
Экономия при брони: -36,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
712,29
Экономия при брони: -49,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
696,19
Экономия при брони: -27,55 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
704,70
Экономия при брони: -54,70 грн