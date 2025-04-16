Николаев (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
731,79
Экономия при брони: -27,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
699,33
Экономия при брони: -39,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
699,80
Экономия при брони: -40,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
463,97
Экономия при брони: -25,75 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
667,30
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
720,97
Экономия при брони: -46,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
699,86
Экономия при брони: -40,17 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
676,90
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd