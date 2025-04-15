Львов (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
460,34
Экономия при брони: -20,59 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
667,30
Экономия при брони: -43,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
678,60
Экономия при брони: -55,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
491,14
Экономия при брони: -29,51 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
437,95
Экономия при брони: -22,14 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
682,80
Экономия при брони: -59,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
445,16
Экономия при брони: -29,35 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
667,30
Экономия при брони: -43,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
677,80
Экономия при брони: -54,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
667,40
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
700,19
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
460,63
Экономия при брони: -44,82 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
677,80
Экономия при брони: -54,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
667,40
Экономия при брони: -44,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
667,40
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн