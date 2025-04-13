Киев (адрес не указан)
Доступно в 597 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
677,00
Экономия при брони: -22,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
714,07
Экономия при брони: -45,43 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
667,40
Экономия при брони: -12,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
457,91
Экономия при брони: -18,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
676,70
Экономия при брони: -21,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd