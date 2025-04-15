Днепр (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
707,55
Экономия при брони: -47,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
711,29
Экономия при брони: -48,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
697,50
Экономия при брони: -72,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
680,90
Экономия при брони: -56,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
471,83
Экономия при брони: -22,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
682,10
Экономия при брони: -57,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
677,34
Экономия при брони: -26,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
712,13
Экономия при брони: -40,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,46
Экономия при брони: -29,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
712,94
Экономия при брони: -41,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
700,43
Экономия при брони: -25,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
695,29
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
703,16
Экономия при брони: -40,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн