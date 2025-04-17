Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
690,30
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
244,07
Экономия при брони: -16,23 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
690,30
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
475,33
Экономия при брони: -27,62 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
694,49
Экономия при брони: -28,83 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
225,12
Экономия при брони: -7,95 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
214,57
Экономия при брони: -9,72 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
472,50
Экономия при брони: -30,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
234,00
Экономия при брони: -16,83 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
489,40
Экономия при брони: -17,82 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
698,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Тразодон МС таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
702,66
Экономия при брони: -25,06 грн