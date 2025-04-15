Тайгециклин (Taygeciklin)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6366,77
Экономия при брони: -4,77 грн
6362,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6707,31
Экономия при брони: -345,31 грн
6362,00 грн
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
62.6 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
62.7 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
62.7 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
62.9 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
62.9 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
62.9 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
62.9 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн