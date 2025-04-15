Тайгециклин (Taygeciklin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6768,00 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6837,30
Экономия при брони: -131,10 грн
6706,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6837,30
Экономия при брони: -131,10 грн
6706,20 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6837,30 грн
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Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3602,22 грн
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
114.0 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6883,48
Экономия при брони: -296,58 грн
6586,90 грн
Подорожник
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
115.9 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
3890,64 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Русская, 19
117.7 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6484,40 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Русская, 24/58
117.8 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6768,40
Экономия при брони: -284,00 грн
6484,40 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Пирогова, 16-Б
118.2 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6484,40 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Госпитальная, 2
118.3 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6484,40 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
118.9 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6771,50
Экономия при брони: -287,10 грн
6484,40 грн
Ровнолики
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
183.2 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6081,90 грн
Подорожник
Сквира, ул. Соборная, 12
405.4 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Подорожник
Песковка, ул. Привокзальная, 11-А
408.0 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Подорожник
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
417.5 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Подорожник
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
418.5 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Подорожник
Макаров, ул. Набережная, 3
418.6 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Подорожник
Бышев, ул. Киевская, 53-А
421.5 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
6770,90 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Соборная, 65
422.1 км
Тайгециклин-Виста лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Mistral Capital Management
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