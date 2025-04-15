Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1017,00
Экономия при брони: -99,90 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1008,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
219,92
Экономия при брони: -57,40 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1120,00
Экономия при брони: -288,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1120,00
Экономия при брони: -101,00 грн
1019,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
531,76
Экономия при брони: -206,72 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1140,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1209,60
Экономия при брони: -397,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн