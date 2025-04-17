Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1060,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1330,50
Экономия при брони: -517,90 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1104,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1209,60
Экономия при брони: -397,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1072,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
467,01
Экономия при брони: -23,71 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
988,83
Экономия при брони: -257,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1099,60
Экономия при брони: -287,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1073,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1088,64
Экономия при брони: -357,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
604,80
Экономия при брони: -198,50 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1098,70
Экономия при брони: -286,10 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1072,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс