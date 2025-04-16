Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
664,65
Экономия при брони: -258,35 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1059,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1073,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1084,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1073,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
725,76
Экономия при брони: -238,20 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1047,20
Экономия при брони: -234,60 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1063,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,30
Экономия при брони: -516,70 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1197,45
Экономия при брони: -466,11 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1097,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1055,10 грн