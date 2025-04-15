Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1122,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
735,60
Экономия при брони: -165,38 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,30
Экономия при брони: -496,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1020,50 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1174,14
Экономия при брони: -424,17 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,30
Экономия при брони: -496,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,30
Экономия при брони: -496,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1324,50
Экономия при брони: -491,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
241,70
Экономия при брони: -75,04 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1330,50
Экономия при брони: -497,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1020,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1007,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
133,74
Экономия при брони: -19,70 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
931,35
Экономия при брони: -348,04 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1209,60
Экономия при брони: -376,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
604,80
Экономия при брони: -188,15 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1208,50
Экономия при брони: -375,20 грн