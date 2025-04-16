Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1130,04
Экономия при брони: -398,70 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1158,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
560,00
Экономия при брони: -50,50 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1083,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,40
Экономия при брони: -516,80 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1057,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1083,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1087,65
Экономия при брони: -356,31 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1209,60
Экономия при брони: -397,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн