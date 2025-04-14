Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 310 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1027,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1146,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1088,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,30
Экономия при брони: -496,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1196,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1330,50
Экономия при брони: -497,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1084,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1089,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,40
Экономия при брони: -496,10 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1069,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1081,40 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1089,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1192,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1193,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1194,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,10 грн