Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1209,60
Экономия при брони: -397,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1097,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1084,20
Экономия при брони: -32,53 грн
1051,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1078,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
845,95
Экономия при брони: -277,13 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,40
Экономия при брони: -516,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1209,60
Экономия при брони: -397,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1047,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1152,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,30
Экономия при брони: -516,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1046,30
Экономия при брони: -233,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1141,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1097,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1098,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1305,20
Экономия при брони: -492,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1329,40
Экономия при брони: -516,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №80
Мови Хелс
297,19
Экономия при брони: -18,34 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1330,50
Экономия при брони: -517,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1082,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блистер №100
Мови Хелс
1098,00 грн