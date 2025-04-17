Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
348,80
Экономия при брони: -48,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
356,28
Экономия при брони: -10,69 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
317,10
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
348,80
Экономия при брони: -48,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
316,57
Экономия при брони: -64,49 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
348,80
Экономия при брони: -48,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
313,97
Экономия при брони: -16,76 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
317,10
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
308,32
Экономия при брони: -56,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
317,10
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
313,70
Экономия при брони: -60,51 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
288,15
Экономия при брони: -17,41 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фемифуцин пессарии 100 мг стрип №3
Монфарм
317,40
Экономия при брони: -17,30 грн